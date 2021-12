https://it.sputniknews.com/20211211/alessandria-scoppia-incendio-in-una-palazzina-donna-muore-carbonizzata-14148344.html

Alessandria, scoppia incendio in una palazzina: donna muore carbonizzata

Un'altra delle residenti dello stabile è rimasta ferita, nel tentativo di salvare la donna dalle fiamme. 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T11:31+0100

2021-12-11T11:31+0100

2021-12-11T11:34+0100

italia

Una donna è stata trovata morta carbonizzata, in seguito ad un incendio divampato questa mattina in un palazzo di Alessandria.Una seconda persona, stando a quanto riferito dalle autorità locali, è rimasta ferita, dopo aver tentato di accedere ai locali interessati dal rogo per tentare di salvare la vittima.A dare l'allarme è stata una giovane allieva della scuola di musica Tambuvoice, situata al secondo piano del palazzo, che si trova in via Arnaldo da Brescia.Nelle prossime ore saranno svolte le rilevazioni del caso, che permetteranno di stimare con certezza l'entità dei danni riportati dalla struttura.

2021

