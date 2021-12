https://it.sputniknews.com/20211210/vaccinazione-anti-covid-ministero-della-salute-austriaco-chiarisce-le-multe-per-i-no-vax-14121222.html

Vaccinazione anti-Covid, ministero della Salute austriaco chiarisce le multe per i no-vax

I non vaccinati contro il Covid-19 rischiano una multa di 3,6mila euro, secondo il Ministero della Salute austriaco. 10.12.2021, Sputnik Italia

Chi si dovesse rifiutare di effettuare la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus in Austria rischierà una multa di 3.600 euro, ha affermato il titolare del ministero della Salute Wolfgang Mückstein.La vaccinazione obbligatoria entrerà in vigore in Austria il 1° febbraio 2022. La legge si applica a tutti i maggiori di 14 anni che vivono in Austria.Il ministro ha aggiunto che in nessun caso la sanzione pecuniaria sarà sostituita dalla reclusione.Secondo Mückstein, la vaccinazione obbligatoria non si applicherà poi ai bambini di età inferiore ai 14 anni, alle donne incinte, alle persone che non possono essere vaccinate a causa di un qualche rischio alla propria vita o alla propria salute e a coloro che sono guariti da non più di 180 giorni. Negli ultimi due casi, sarà necessaria un'adeguata conferma medica.Allo stesso tempo, Mückstein ha assicurato che la vaccinazione è sicura per le donne in gravidanza, esortandole a farsi vaccinare.

