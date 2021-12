https://it.sputniknews.com/20211210/una-nutrizionista-racconta-cosa-ci-accadrebbe-se-smettessimo-di-bere-caffe-14102847.html

Una nutrizionista racconta cosa ci accadrebbe se smettessimo di bere caffè

La nutrizionista russa Svetlana Panchenko sostiene che il caffè in grandi quantità minaccia problemi al fegato e al cuore. Secondo gli studi, un suo uso... 10.12.2021, Sputnik Italia

Il consumo quotidiano di grandi quantità di caffè influisce negativamente sul funzionamento del fegato e della tiroide, ha detto a Sputnik la nutrizionista Svetlana Panchenko.La nutrizionista ha poi aggiunto che la caffeina innesca il rilascio di bile in alcune persone, il che di per sé può essere un fatto sia buono che cattivo. Da un lato, questa agisce come una sorta di blando lassativo; in caso di stitichezza, l'effetto sarà positivo. D'altra parte, l'evacuazione troppo rapida del bolo non consente all'intestino di assorbire da esso tutti i nutrienti. Inoltre, il caffè stimola il sistema nervoso centrale e aumenta la pressione sanguigna."Per le persone ipotensive, questo è un effetto benefico, ma per le persone con pressione sanguigna normale, l'abuso di caffè aumenta il rischio di malattie cardiovascolari", ci avverte la nutrizionista.

