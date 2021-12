https://it.sputniknews.com/20211210/uefa-europa-league-determinate-tutte-le-squadre-agli-ottavi-e-quelle-agli-spareggi-14130040.html

Dopo gli incontri di ieri, sono state determinate tutte le squadre che parteciperanno sicuramente agli ottavi di finale della stagione di Europa League 2021/22... 10.12.2021, Sputnik Italia

Le squadre vincitrici del loro raggruppamento vanno direttamente agli ottavi, queste sono:Spartak Mosca (Russia), Lione e Monaco (Francia), Bayer e Eintracht (Germania), West Ham (Inghilterra), Galatasaray (Turchia) e Stella Rossa (Serbia).Le seconde classificate dei gironi affronteranno negli spareggi le terze squadre classificate nei gironi di Champions League, come da nuovo regolamento. Queste sono:Rangers (Scozia), Real Sociedad e Betis (Spagna), Napoli e Lazio (Italia), Olympiacos (Grecia), Braga (Portogallo) e Dynamo Zagabria (Croazia).Queste otto squadre dovranno scontrarsi con le otto terze della Chempions che sono:Zenit San Pietroburgo (Russia), Lipsia e Borussia Dortmund (Germania), Porto (Portogallo), Sheriff (Moldavia), Barcellona e Siviglia (Spagna) e Atalanta (Italia).Il sorteggio per i playoff si svolgerà il 13 dicembre, presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera.

