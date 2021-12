https://it.sputniknews.com/20211210/trump-ai-tempi-di-obama-qualcuno-ha-rivelato-i-segreti-dei-missili-ipersonici-usa-a-russia-e-cina-14127060.html

Trump: ai tempi di Obama “qualcuno” ha rivelato i segreti dei missili ipersonici USA a Russia e Cina

Mercoledì Trump ha parlato al programma radiofonico di Hugh Hewitt, discutendo come di consueto di un'ampia gamma di questioni: dai leader mondiali, all'agenda politica interna, alle elezioni passate e imminenti nel 2022, della pandemia COVID-19 e alle attuali battute d'arresto nei negoziati per rilanciare l'accordo nucleare iraniano.Hewitt tra le altre cose ha chiesto all’ex presidente se fosse a conoscenza dei successi del programma missilistico cinese."Sì, lo sapevo", ha detto Trump, sostenendo "Ha iniziato la Russia dopo aver ottenuto le nostre informazioni. Sai, qualcuno gli ha fornito, durante l'amministrazione Obama, tutto ciò che avevamo sull'ipersonico. E la Russia lo ha fatto, e quello che ho fatto io è stato un programma di recupero".Trump ha affermato che gli Stati Uniti "in gran parte" sono riusciti a raggiungere Russia e Cina.Ma ha continuato affermando che quando la Russia "l'ha saputo", "allora la Cina forse poi l'ha preso dalla Russia"."Dubito che l'abbiano fatto da soli", ha detto. "L'hanno preso forse dalla Russia, forse da qualche cattiva spia negli Stati Uniti".L'ex presidente ha sottolineato ancora una volta che la Russia avrebbe ricevuto informazioni sui missili ipersonici dagli Stati Uniti, e poi: "loro hanno realizzato il programma mentre Obama no". Trump ha anche ammesso di non avere attualmente informazioni sull'approccio dell'amministrazione Biden in carica alla questione.Tuttavia, secondo questa ricostruzione rimarrebbe non chiaro se i segreti militari siano stati rubati mentre Obama era in carica o siano stati forniti in altro modo e Trump non ha fornito ulteriori dettagli alle sue affermazioni.All'inizio di questa settimana, un importante generale della US Space Force, un ramo militare creato durante l'amministrazione Trump, ha ammesso che la Cina sta sviluppando le sue capacità spaziali e ipersoniche a "due volte la velocità" degli Stati Uniti. Inoltre, il generale David Thompson ha convenuto che entro il 2030 le capacità cinesi potrebbero superare quelle degli Stati Uniti.Secondo i resoconti dei media occidentali, la Cina avrebbe sperimentato armi ipersoniche piuttosto che i tradizionali missili balistici intercontinentali, che si muovono secondo un arco prevedibile e possono essere facilmente rilevati dai radar. Poiché i missili ipersonici viaggiano così vicino alla superficie, i radar hanno problemi a rilevarli in anticipo.Sia Russia che Stati Uniti hanno lavorato alle armi ipersoniche negli ultimi anni, ma alcuni al Pentagono hanno suggerito che gli sforzi della Cina mostrerebbero che la tecnologia di Pechino sarebbe molto più avanzata sia di quella di Mosca che di Washington.Trump infine ha dato una risposta piuttosto elusiva alla domanda del conduttore quando ha chiesto se ritenga Joe Biden o la vicepresidente Kamala Harris abbastanza "duri" nell’affrontare Russia e Cina."Penso che tu sappia la risposta a questa domanda. E non è solo una questione di durezza. Conosco un sacco di gente dura che è stupida. Conosco un sacco di gente stupida che non è abbastanza dura, e conosco un sacco di persone stupide che francamente sono molto dure. Quelle sono le più pericolose, in realtà", ha osservato elusivamente Trump.

