Terrore sul volo Verona-Palermo: aereo colpito da fulmini, volo dirottato a Catania

Nella tarda giornata di ieri, un volo Verona-Palermo si è visto costretto ad atterrare a Catania, e non nella prevista Palermo, per dei fulmini che hanno... 10.12.2021, Sputnik Italia

Il volo, della compagnia Raynair, con a bordo 100 persone circa, si stava approntando alla manovra di atterraggio all'aeroporto di Palermo, quando è stato colpito da ben due fulmini, che, come riportano i testimoni, hanno inondato di un forte lampo il mezzo.Nessun danno per il mezzo, per effetto Faraday, ma il pilota, per evitare qualunque rischio, ha deciso di fare rotta sulla vicina Catania e non a Trapani, ove vi erano le stesse condizioni meteorologiche di Palermo.Il velivolo era partito da Verona in perfetto orario, alle 17:15. Tutto nella norma, con atterraggio previsto alle ore 18:50. All'improvviso, l'aereo ha incontrato una forte turbolenza, cui ha fatto seguito un forte rumore.Atterriti i passeggeri del velivolo, come si evince dalle parole di una testimone, riportate da Palermo Today:Alle 19:45 l'atterraggio all'aeroporto di Catania, il Fontanarossa.I passeggeri sono stati infine trasferiti, mediante autobus, alla destinazione d'origine, con ritardo registrato di sei ore e forti disagi per gli stessi.

