https://it.sputniknews.com/20211210/russia-isolati-e-sequenziati-i-genomi-di-quattro-ceppi-distinti-di-omicron-14130845.html

Russia, isolati e sequenziati i genomi di quattro ceppi distinti di Omicron

Russia, isolati e sequenziati i genomi di quattro ceppi distinti di Omicron

Quattro ceppi indipendenti dell'intero genoma di COVID-19 variante Omicron sono stati isolati a partire da quattro diversi pazienti, ha annunciato il direttore... 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T15:51+0100

2021-12-10T15:51+0100

2021-12-10T15:51+0100

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/11595055_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_ece8517057e4dd92b6ab3c0b8530f3c8.jpg

Stamane, venerdì 10 dicembre, Rinat Maksyutov, direttore del Centro Vector, durante una conferenza scientifica internazionale sulla lotta al coronavirus e altre malattie infettive, ha annunciato che in Russia sono stati isolati quattro ceppi indipendenti di Omicron, sequenziandone l’intero genoma, a partire da quattro differenti pazienti, dei turisti di ritorno da viaggi in altri paesi.Il 26 novembre, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha designato il ceppo B.1.1.529, trovato nell'Africa meridionale, con la lettera greca Omicron. Le dichiarazioni OMS affermano che tale variante sia in grado di generare a sua volta un rilevante numero di mutazioni, alcune delle quali potrebbero preoccupare, pur tuttavia, al momento, il ceppo si sia rilevato sì più contagioso, ma capace di un decorso più lieve.Il servizio stampa dell'autorità russa per i diritti e il benessere dei consumatori, il Rospotrebnadzor, ha confermato che i pazienti infetti da Omicron sono due. Gli studi sono stati condotti da due istituti diversi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo