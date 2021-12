https://it.sputniknews.com/20211210/russia-e-lunica-minaccia-svezia-approfondisce-cooperazione-militare-con-regno-unito-14128666.html

La Russia è "l'unica minaccia": Svezia approfondisce cooperazione militare con Regno Unito

La Russia è "l'unica minaccia": Svezia approfondisce cooperazione militare con Regno Unito

Durante una visita congiunta alla base militare di Arvidjaur, nel nord della Svezia, il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist e il suo omologo... 10.12.2021, Sputnik Italia

Secondo l'accordo di cooperazione militare del 2016 tra Svezia e Regno Unito, i soldati britannici possono sottoporsi ad addestramento invernale ad Arvidsjaur e partecipare alle esercitazioni militari svedesi.Peter Hultqvist ha sottolineato l'importanza delle esercitazioni congiunte, che secondo lui "inviano segnali di politica di sicurezza" sulla cooperazione esistente, da sviluppare ulteriormente. Inoltre, Hultqvist ha sostenuto come fosse fondamentale approfondire le attività di esercitazione e l'interoperabilità tra gli eserciti dei paesi.Secondo Hultqvist, la Svezia non avrebbe altre minacce militari contro di essa oltre alla Russia. Il paese scandinavo, negli ultimi tempi, ha spesso citato la retorica del "pericolo russo", al fine di potenziare i propri investimenti militari. Per gli anni 2021-2025, il budget militare aumenterà gradualmente di quasi 28 miliardi di corone svedesi (2,75 miliardi di euro), con un incremento di poco superiore al 45 per cento, rispetto al 2020, motivato proprio dalla "necessità" di contrastare i presunti pericoli provenienti da est.La Svezia, attualmente, collabora con i suoi vicini nordici, gli Stati baltici, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, nel quadro della NATO, nonostante mantenga formalmente la sua politica di non allineamento.All'inizio di quest'anno, l'ambasciata russa in Svezia si è lamentata del fatto che Stoccolma “non è incline a deviare dalla rotta conflittuale scelta verso la Russia e non cerca modi per migliorare la cooperazione bilaterale”.

