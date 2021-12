https://it.sputniknews.com/20211210/probabile-natale-in-zona-gialla-per-alcune-regioni-italiane-14126920.html

Probabile Natale in zona gialla per alcune regioni italiane

Probabile Natale in zona gialla per alcune regioni italiane

Nella giornata di oggi uscirà il dato sulla situazione pandemia nel Paese. Su tale dato si esprimerà l'Istituto superiore di sanità per decidere chi tra le... 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T06:58+0100

2021-12-10T06:58+0100

2021-12-10T06:58+0100

italia

medicina

salute

coronavirus

sanità

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/9691250_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6f5af146c0e9dd64f65f32ef436a87f.jpg

Non sembra volersi fermare la quarta ondata di Covid-19 nel Paese. Si avvicina il Natale, e per alcune regioni la festività sarà all'insegna delle raccomandazioni tipiche delle regioni in zona gialla: obbligo di mascherine anche all'aperto, unico cambiamento sostanziale dato che con l'introduzione recente del super Green pass è saltato il limite delle 4 persone massime non appartenenti a stesso nucleo familiare o conviventi ai tavoli.Nessuna variazione per quanto concerne cinema, teatri, stadi, luoghi per cui è già previsto il Green pass.L'Istituto superiore di sanità sottoporrà a esame i dati di oggi per decidere quali regioni dovranno passare al giallo, e quali no.A rischiare la retrocessione vediamo in testa il Friuli Venezia Giulia, dove in questi giorni si è visto un incremento di casi, e la provincia autonoma di Bolzano.In Friuli Venezia Giulia vi è il 14% dei posti letto occupati; a Bolzano il 18%.Per entrambe le aree l'incidenza di casi settimanali supera i 50 casi ogni 100mila abitanti.Dati che lasciano poco a sperare, vale a dire passaggio a zona gialla quasi certo.Al sud a rischiare il giallo è la Calabria, la quale regione in area medica supera il dato di allerta di un largo disavanzo, mentre sfiora di poco la soglia massima di sicurezza nelle terapie intensive. Difatti e percentuali per la regione per terapia intensiva e area medica sono rispettivamente l'11% e il 17%.Non vi sono grossi rischi per le altre regioni della penisola, ma resta sotto stretta osservazione la situazione del Lazio, con il 12% sia per area medica che per le terapie intensive, ed il Veneto che allarma per il picco di contagi di questi giorni.Si è già espresso in proposito il governatore della regione Luca Zaia, paventando il passaggio a zona gialla se la curva dei contagi dovesse mantenere l'attuale trend.

https://it.sputniknews.com/20211208/la-stella-di-natale-e-un-pericolo-per-gatti-e-cani-14085520.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, medicina, salute, coronavirus, sanità, green pass