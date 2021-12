https://it.sputniknews.com/20211210/paziente-0-omicron-di-caserta-dice-che-tornera-in-africa-14132705.html

Omicron, il paziente 0 di Caserta dice che tornerà in Africa

Ieri, giovedì 9 dicembre, il noto paziente 0 della variante Omicron, un manager dell'Eni che lavora in Mozambico, ha riferito al Corriere della Sera che...

2021-12-10T12:24+0100

2021-12-10T12:24+0100

2021-12-10T12:36+0100

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13797926_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_f468b314e0c7433e897bb8703509a98a.jpg

Tutti guariti dalla variante Omicron, nessuno ospedalizzato, solo sintomi lievi, bambini compresi.Del resto, la famiglia era tutta vaccinata, eccetto i bambini, che hanno meno di 12 anni, ma, a parte sintomi lievi, tutto bene, e così si è concesso un giro in bicicletta, in attesa di tornare al lavoro.E per quanto riguarda il lavoro, appunto dice al Corriere del Mezzogiorno: “Certo, come ho sempre fatto e non ho smesso di fare, pur con tutte le cautele necessarie, nemmeno in questo anno e mezzo di pandemia. Andrò dove l’azienda riterrà opportuno mandarmi”.Intanto, in Italia scende l’Rt, ma sale l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, dice la cabina di monitoraggio.Uno studio giapponese ha invece affermato che la variante Omicron si diffonde 4,2 volte più rapidamente della variante Delta, ma in Sudafrica il picco di casi Omicron non ha riempito gli ospedali.

