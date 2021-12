https://it.sputniknews.com/20211210/mosca-propone-ad-usa-e-nato-unalternativa-allo-scenario-simile-alla-crisi-dei-missili-di-cuba-14139351.html

Mosca propone ad USA e Nato un'alternativa allo scenario simile alla crisi dei missili di Cuba

Mosca propone ad USA e Nato un'alternativa allo scenario simile alla crisi dei missili di Cuba

Le tensioni tra la Russia e l'Allenza Atlantica sono aumentate drammaticamente nelle ultime settimane, sullo sfondo delle accuse occidentali riguardo ai... 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T17:05+0100

2021-12-10T17:05+0100

2021-12-10T17:05+0100

russia

usa

nato

ucraina

diplomazia internazionale

europa orientale

il ministero degli esteri della russia

geopolitica

sicurezza internazionale

sergey ryabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/10066794_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_0bebaf373cee9a6a989533080b251b12.jpg

La Russia propone agli Stati Uniti e alla Nato un'alternativa a un nuovo scenario, nello stile della crisi missilistica cubana, ed è disponibile a proseguire il dialogo costruttivo con Washington sull'Ucraina, ha affermato il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov."Stiamo proponendo un'alternativa: il non dispiegamento di questo tipo di armi vicino ai nostri confini, il ritiro di forze e risorse che destabilizzano la situazione, il rifiuto di misure provocatorie, comprese varie esercitazioni. Ma ci servono garanzie", ha detto Ryabkov a Sputnik, durante una conferenza stampa nella capitale russa.Ryabkov ha affermato di non riuscire a capire le recenti azioni degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei, sottolineando che il loro comportamento non è affatto funzionale al rafforzamento della propria sicurezza. Il diplomatico ha inoltre sottolineato che la Russia continuerà ad utilizzare tutte le risorse disponibili per portare avanti il ​​dialogo con la Nato sulle questioni di sicurezza e "sfruttare al massimo ogni opportunità per seguire il buon senso in questo ambito".Ryabkov ha indicato che questo dialogo includerà la proposta sulla moratoria reciproca, verificabile sullo sviluppo di nuovi sistemi missilistici terra-terra vietati dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio, da cui gli Stati Uniti sono usciti unilateralmente nel 2019.Russia "allarmata" dall'espansione verso est della NatoIl viceministro ha inoltre commentato indirettamente le recenti dichiarazioni di funzionari statunitensi e della Nato sulle prospettive di adesione dell'Ucraina all'Alleanza Atlantica, affermando che un tale sviluppo sarebbe inaccettabile per la Russia.Il diplomatico ha inoltre commentato le ultime minacce di nuove sanzioni contro la Russia, sottolineando che la posizione e le azioni di Mosca sono "impeccabili sia dal punto di vista del diritto internazionale che dal punto di vista politico". Ha ipotizzato che la Nato ricorra a minacce di sanzioni e pressioni militari contro chiunque non concordi con le loro dichiarazioni supreme di giustizia."Parlare con la Russia in questo modo è inaccettabile", ha detto Ryabkov, aggiungendo che le minacce di sanzioni sono inefficaci, specialmente quando cercano di dire alla Russia cosa fare sul proprio territorio.

https://it.sputniknews.com/20211207/putin-a-biden-inutile-attribuire-responsabilita-alla-russia-nato-cerca-di-prendersi-lucraina-14087671.html

russia

usa

ucraina

europa orientale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, nato, ucraina, diplomazia internazionale, europa orientale, il ministero degli esteri della russia, geopolitica, sicurezza internazionale, sergey ryabkov