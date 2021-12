https://it.sputniknews.com/20211210/messico-trovato-in-un-cimitero-un-mammut-di-10000-anni----foto-14123327.html

Messico, trovato in un cimitero un mammut di 10.000 anni - Foto

Gli archeologi messicani hanno riportato la scoperta di resti di animali vissuti nel Pleistocene, evidenziando, tra essi, delle ossa di un mammut gigante. 10.12.2021, Sputnik Italia

In un cimitero dello Stato di Puebla, stato in cui erano già stati ritrovati resti di animali preistorici, è stata ritrovata quella che originariamente si credeva fosse la radice di un albero. Presto, i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) hanno concluso che, invece, si trattava del padre degli elefanti moderni: il mammut."Forse è un gigantesco esemplare maschio colombiano anziano", ha affermato il governo del Messico in una nota.I resti sono stati trovati nella città di Los Reyes de Juárez, nell'est dello stato di Puebla. Il primo a capire che si trattava di ossa di un animale è stato un lavoratore, mentre preparava nuove tombe per seppellire i corpi.Dopo uno scavo paleontologico, sono stati recuperati "il cranio frammentato, il 70% del bacino e alcuni frammenti di costole" del mammut.L'INAH ha riferito che i resti saranno sottoposti ad un'analisi, per confermare l'età esatta dell'animale, se fosse maschio o femmina e a quale specie particolare appartenesse.Gli archeologi hanno inoltre individuato strati di travertino, una roccia sedimentaria di notevole durezza, che si forma con carbonato di calcio associato alla presenza di sorgenti d'acqua, come laghi o fiumi sotterranei.Non lontano da Puebla, nel comune di Zumpango, dove il nuovo Angeles International Airport Felipe (AIFA) opera, sono stati trovati i resti di decine di mammut, cammelli, cavalli e bisonti preistorici, e per questo i ricercatori presumono che si tratti di una fascia geografica in cui, migliaia di anni fa, abitava una vasta fauna preistorica.

