Maxi sequestro di mascherine contraffatte: oltre un milione intercettate a Napoli

L'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno sequestrato 1 milione 390mila mascherine irregolari provenienti dalla Cina e destinate ad una società di San Giuseppe Vesuviano.

Era destinato ad una società di San Giuseppe Vesuviano il carico da un milione e 390mila mascherine chirurgiche arrivate dalla Cina nel porto di Napoli, pronte per essere immesse sul mercato.E invece, da un’analisi dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza di Napoli, è subito emerso che i dispositivi di protezione non erano conformi ai requisiti di sicurezza nazionale e dell’Unione Europea.Per essere sicure, infatti, le mascherine chirurgiche dovrebbero essere prodotte in base a determinati standard tecnici e possedere requisiti di “resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e pulizia da microbi”.Nonostante non avessero i requisiti necessari, l’azienda sarebbe stata pronta a commercializzarli. La merce è stata sequestrata, mentre il legale rappresentante della società del comune della città metropolitana di Napoli, che si occupa di dispositivi medici, dovrà rispondere di “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e contrabbando”.Il consiglio per evitare di incorrere nell’acquisto di dispositivi non regolari, e quindi potenzialmente nocivi per la salute, è quello di “prestare la massima attenzione nell’acquisto di tali prodotti, utilizzando solo canali di vendita ufficiali e autorizzati, e tenere conto dei maggiori rischi che si incorrono attraverso l’uso di canali virtuali”.

