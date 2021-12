https://it.sputniknews.com/20211210/mattarella-su-covid-19-senza-la-scienza-il-mondo-sarebbe-in-ginocchio-14137369.html

Mattarella su Covid-19, senza la scienza il mondo sarebbe in ginocchio

Mattarella su Covid-19, senza la scienza il mondo sarebbe in ginocchio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esalta il ruolo della scienza e il suo contributo alla lotta della pandemia, coglie l’occasione della sua... 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T14:37+0100

2021-12-10T14:37+0100

2021-12-10T14:37+0100

sergio mattarella

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/13646015_0:130:2379:1468_1920x0_80_0_0_b489eca35b3bd113972e118f40ce2767.jpg

“Senza questa straordinaria e tempestiva opera della comunità scientifica internazionale il mondo sarebbe in ginocchio di fronte alla pandemia”.La pandemia, prosegue Mattarella, “ha messo in crisi tutte le economie e gli Stati più potenti del mondo. L'abbiamo fronteggiata perché la comunità scientifica ha lavorato in modo integrato e senza confini”.Mattarella non ha esitato a definire la pandemia un nemico “che mette a rischio il genere umano” ed è per questo che la cultura e la scienza si confermano nel loro “ruolo trainante”, hanno un “ruolo decisivo nel fornire all’umanità prospettive positive, di collaborazione, di crescita e difesa. Questo – prosegue Mattarella – è un ulteriore elemento che rafforza la consapevolezza della centralità della Cultura dell’istruzione”.Sempre quest’oggi, il presidente Mattarella ha indirizzato un breve messaggio per ricordare la Giornata mondiale dei diritti umani. Nel messaggio ha ricordato come la pandemia stia amplificando le sofferenze per l’umanità:“La crisi pandemica, inoltre, ha ulteriormente ampliato i divari esistenti, esacerbando la condizione di coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergio mattarella