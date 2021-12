https://it.sputniknews.com/20211210/marsiglia-isolata-nuova-variante-del-covid-19-si-chiamera-ihu-come-listituto-che-lha-scoperta-14138317.html

Marsiglia, isolata nuova variante del Covid-19: Si chiamerà IHU, come l'Istituto che l'ha scoperta

La nuova variante, appena scoperta grazie al lavoro del controverso e discusso professor Didier Raoult, si chiamerà come il centro stesso: IHU. Il genoma della... 10.12.2021, Sputnik Italia

Isolata una nuova variante del Covid-19. La scoperta è stata fatta all'Istituto universitario del Mediterraneo di Marsiglia, clinica cui vi è a capo il controverso ricercatore Didier Raoult, finito nell'occhio del ciclone il 27 ottobre scorso, quando era uscita su tutti i giornali la notizia riguardo ad una ispezione in corso da parte dell'ANSM, l'Agenzia dei medicinali francese, perchè risultava che all'Istituto suddetto si somministrassero trattamenti per la tubercolosi senza le dovute autorizzazioni ministeriali.Didier aveva subito risposto alle accuse, dichiarandosi estraneo, ma lo scienziato non è nuovo a provocazioni ed esternazioni.Oggi l'Istituto francese e il suo controverso direttore sono di nuovo al centro dell'attenzione dei media, ma a suo discapito e del tutto senza polemica alcuna: a lui e alla sua equipe si attribuisce la scoperta di una nuova ulteriore variante di Covid-19.Dopo l'Omicron, ora è il momento della IHU.La nuova variante è stata battezzata così, si chiamerà proprio come l'Istituto ove è avvenuta la sua scoperta.Ad oggi, i filoni di varianti che destano maggiore preoccupazione sono due: la Delta e la più recente Omicron, oltre alla precedenti Lambda.Ora resta da stabilire in quale dei due filoni di riferimento sia da inserire la IHU.

