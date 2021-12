https://it.sputniknews.com/20211210/la-giustizia-britannica-apre-alla-possibilita-di-estradizione-per-julian-assange-verso-gli-usa-14134088.html

Julian Assange, la giustizia britannica apre alla possibilità di estradizione verso gli USA

Julian Assange, la giustizia britannica apre alla possibilità di estradizione verso gli USA

La giustizia britannica sostiene il ricorso in appello statunitense contro il divieto di estradizione nei confronti di Julian Assange. 10.12.2021, Sputnik Italia

In precedenza, a gennaio, un giudice britannico aveva stabilito che il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, non avrebbe potuto essere estradato negli Stati Uniti a causa del rischio che potesse suicidarsi in prigione.Il cittadino australiano di 50 anni rischia l'ergastolo per l'accusa pendente a suo carico di spionaggio, nel caso in cui venisse giudicato da un tribunale statunitense.Il governo degli Stati Uniti ha vinto la causa di giudizio in appello, presentato presso l'Alta Corte di Londra, per l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti.Un giudice ha annullato la decisione di un tribunale inferiore di bloccare l'estradizione di Assange, ribaltanto la sentenza di primo grado.La decisione apre le porte all'estradizione di Assange, anche se gli avvocati della difesa mantengono ancora il diritto di presentare ulteriore ricorso contro il verdetto della Corte d'Appello.La fidanzata di Assange, Stella Moris, ha definito la sentenza di venerdì un "grosso errore" e ha promesso di ricorrere in appello contro questa decisione il prima possibile.

