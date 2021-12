https://it.sputniknews.com/20211210/jen-psaki-docet-uguali-diritti-quasi-per-tutti-14139838.html

Jen Psaki docet: uguali diritti (quasi) per tutti

Jen Psaki docet: uguali diritti (quasi) per tutti

Jen Psaki ha dichiarato che gli Stati Uniti credono nel diritto di ogni Paese di decidere come garantire la propria sicurezza. La portavoce della Casa Bianca... 10.12.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti continueranno a perseguire una politica, secondo cui ogni paese è libero di prendere le decisioni su come garantire la propria sicurezza. Lo ha affermato giovedì in un briefing per i giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, commentando la conversazione tra il Presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avvenuta all'inizio di questa settimana tramite un collegamento video. Alla portavoce è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Biden fatte mercoledì e precisare se si tratta di un eventuale accordo tra Mosca e Washington nell’ambito della sicurezza. "Abbiamo costantemente espresso sostegno al principio, secondo cui ogni Paese ha il diritto sovrano di prendere le proprie decisioni in relazione alla propria sicurezza", ha osservato la rappresentante del leader statunitense, “È scritto nel principio fondamentale del Trattato dell'Atlantico del Nord, è la politica degli Stati Uniti oggi e rimarrà la politica degli Stati Uniti in futuro”. Recentemente, i paesi occidentali e Kiev hanno avanzato accuse su una possibile invasione russa dell'Ucraina. Il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, ha definito tali informazioni un'escalation di tensione vuota e infondata. Ha sottolineato che la Russia non rappresenta una minaccia per nessuno. Allo stesso tempo, Peskov non ha escluso la probabilità di provocazioni, per giustificare tali accuse, e ha avvertito che i tentativi di risolvere con la forza la crisi nel sud-est dell'Ucraina avranno conseguenze gravi.

