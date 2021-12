https://it.sputniknews.com/20211210/germania-61mila-casi-covid-19-in-un-giorno-e-484-morti-14129872.html

Germania: 61mila casi Covid-19 in un giorno e 484 morti

In Germania è record di contagi: con 61mila casi e 484 morti in 24 ore, il paese è in una condizione che rispecchia i periodi della pandemia che hanno...

Sono questi i dati diffusi dal Robert Koch Institute, che in Germania è la fonte di diffusione dei dati epidemiologici.Ora che il nuovo Cancelliere di Germania si è insediato, il nuovo governo dovrà decidere quale linea difensiva usare contro la pandemia.Il nuovo ministro della Salute Karl Lauterbach ha riferito alla ZDF che l’unica arma disponibile è quella della vaccinazione con la terza dose.Nella sua prima riunione, il cancelliere Olaf Scholz ha dato la possibilità agli Stati federali di agire con maggiore decisione, se necessario, ma perché questo possa essere reso effettivo, servirà approvare una nuova legge o modificare quella esistente.Vaccinazione dei bambiniPer quanto riguarda la vaccinazione pediatrica della fascia 5-11 anni contro il coronavirus, il dibattito in Germania divide i genitori, come ha fatto per la vaccinazione degli adulti.Da una parte c’è chi ritiene importante vaccinare i propri figli, ma dall’altra ci sono anche genitori timorosi. I medici pediatrici in Germania, riporta Dw.com, invitano alla vaccinazione.Nel frattempo, in Italia la vaccinazione dei bambini della fascia 5-11 anni inizierà il prossimo 16 dicembre.

