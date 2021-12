https://it.sputniknews.com/20211210/garante-sciopero-chiede-a-cgil-e-uil-di-riformulare-sindacati-confermano-16-dicembre-14128795.html

Garante sciopero chiede a Cgil e Uil di riformulare. Sindacati confermano 16 dicembre

Garante sciopero chiede a Cgil e Uil di riformulare. Sindacati confermano 16 dicembre

Il prossimo 16 dicembre le sigle sindacali Cgil e Uil hanno annunciato lo sciopero generale, uno sciopero molto criticato dai partiti politici e da cui la Cisl... 10.12.2021, Sputnik Italia

Adesso arriva anche l’avviso del Garante, il presidente della Commissione di garanzia sullo sciopero, Giuseppe Santoro Passarelli, ha infatti avvertito che lo sciopero è da riformulare per via del “mancato rispetto della regola della rarefazione” e della regola “del periodo di franchigia”.Ai due sindacati il garante ha dato cinque giorni di tempo per riformulare la proclamazione, tuttavia i sindacati Cgil e Uil, che hanno indetto lo sciopero del prossimo giovedì, non hanno alcuna intenzione di fare marcia indietro e fanno sapere che, allo stesso tempo, saranno rispettate tutte le norme che regolamentano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.Scioperi troppo concentratiIl Garante, nella comunicazione di sette pagine, elenca i numerosi scioperi che si sono già svolti nel corso del mese di novembre e quelli che sono previsti proprio nella settimana, in cui i due sindacati ne vogliono aggiungere un altro.Il Garante sullo sciopero fa notare che nel settore del trasporto pubblico locale, il 13 dicembre scioperano le sigle sindacali a Chieti, Roma e Venezia e per 24 ore. Il 14 dicembre scioperano le ferrovie baresi per 2 ore, mentre in Molise, nello stesso giorno, lo sciopero sarà di 4 ore.Nella scuola, uno sciopero è previsto per oggi, giovedì 10 dicembre, e, nello stesso giorno, scioperano anche le cooperative del Ministero della Giustizia.Proseguendo, il 15 dicembre è già previsto lo sciopero del settore poste e il 17 dicembre quello del settore multiservizi.Il calendario degli scioperi in questo ultimo mese del 2021, fa quindi notare il Garante, è oggettivamente pieno.

