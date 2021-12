https://it.sputniknews.com/20211210/foggia-la-moglie-del-capo-dipartimento-immigrazione-del-viminale-indagata-per-caporalato-14133855.html

Foggia: indagata per caporalato moglie capo Dipartimento immigrazione del Viminale, lui si dimette

Foggia: indagata per caporalato moglie capo Dipartimento immigrazione del Viminale, lui si dimette

Inchiesta effettuata da parte della procura di Foggia, con la collaborazione dei Carabinieri. 5 arresti, 16 indagati. Tra essi figura la moglie del capo del... 10.12.2021, Sputnik Italia

Da indiscrezioni di stampa, risulterebbe indagata nel quadro di un'inchiesta sul caporalato anche la moglie del prefetto Michele di Bari, figura a capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Viminale.Ora per la donna è scattato l’obbligo di dimora, mentre a finire in carcere sono stati due stranieri, un senegalese e un gambiano; per altri 11 coinvolti nella vicenda è scattato l'obbligo di firma.L'indagine era partita nel 2020 ed aveva portato a verfica giudiziaria su oltre dieci aziende della zona.Michele Di Bari ha prontamente rassegnato le dimissioni, fa sapere una nota del Viminale.

