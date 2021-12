https://it.sputniknews.com/20211210/ex-embraco-tribunale-decide-per-il-via-ai-licenziamenti-14141766.html

Ex Embraco, tribunale decide per il via ai licenziamenti

Ex Embraco, tribunale decide per il via ai licenziamenti

La ex Embraco di Riva di Chieri al 23 gennaio licenzierà tutti i 377 dipendenti e percepiranno la Naspi, l'indennità mensile di disoccupazione. Si conclude in... 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T20:52+0100

2021-12-10T20:52+0100

2021-12-10T20:52+0100

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/13718743_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d6879702bfd5edc85b32aaeaeceadd5d.jpg

Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino rendono noto, come riprota il Torino Today, che il Tribunale fallimentare di Torino ha comunicato la riapertura della procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori e che quindi si avvia il loro licenziamento definitivo. Un Natale amaro per tutti i 377 lavoratori e lavoratrici.“Nonostante la proroga degli ammortizzatori sociali autorizzati a luglio 2021 con l’obiettivo di trovare una soluzione occupazionale per i lavoratori , nel corso degli ultimi 12 mesi il ministero dello Sviluppo economico non ha mai convocato il tavolo ex Embraco”, scrivono i sindacati uniti in una nota riportata dal quotidiano locale.Il 15 dicembre i lavoratori saranno a Roma per sciopero e reclamare attenzione nei confronti della loro condizione. Ricordiamo che anche Embraco fa parte del Gruppo Whirlpool e la loro vicenda è stata spesso accomunata allo stabilimento Whirlpool di Napoli.Ricordiamo che il 16 dicembre è invece previsto lo sciopero generale di 8 ore indetto dalle sigle sindacali Cgil e Uil, ma contestato da Cisl.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro