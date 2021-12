https://it.sputniknews.com/20211210/dopo-11-anni-di-inattivita-torna-crazy-frog-con-una-nuova-clip-musicale-14136542.html

Crazy Frog, nuova clip musicale dopo 11 anni di inattività

Crazy Frog, nuova clip musicale dopo 11 anni di inattività

Crazy Frog ha pubblicato un nuovo video e il singolo "Tricky" dopo 11 anni di inattività. 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T13:06+0100

2021-12-10T13:06+0100

2021-12-10T13:24+0100

società

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/14135299_39:0:1239:675_1920x0_80_0_0_8bcfa8afacf653fa312c92fdf714a05e.jpg

Crazy Frog ha pubblicato un nuovo video musicale dopo 11 anni di inattività. Il video e il singolo sono stati chiamati Tricky. Si tratta di un remix della canzone It's tricky del gruppo RUN DMC e del brano M to the B dell'artista hip-hop Millie B.Nel video, la rana si muove attraverso il deserto a cavallo di una moto invisibile, incontra un esercito di robot, balla con loro in modo scatenato e poi va nello spazio con un razzo Space Y. Gli appassionati lo hanno considerato un riferimento alla compagnia SpaceX di Elon Musk.Il personaggio è stato creato dall'animatore e designer svedese Erik Wernquist. Crazy Frog è diventato ampiamente noto dopo il video del 2005 per il remix di Axel F, indicato a volte come Crazy Frog song, per distinguerlo dall'originale.In precedenza, la traccia congiunta era stata presentata da Ilya Lagutenko e Danya Milokhin.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, internet