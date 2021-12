https://it.sputniknews.com/20211210/diplomazia-russa-una-provocazione-le-azioni-della-nave-militare-ucraina-nello-stretto-di-kerch-14135886.html

Diplomazia russa: "una provocazione" le azioni della nave militare ucraina nello Stretto di Kerch

Diplomazia russa: "una provocazione" le azioni della nave militare ucraina nello Stretto di Kerch

Le azioni della nave di comando della Marina ucraina Donbass, che ha navigato senza preavviso verso lo stretto di Kerch, non sono altro che una provocazione...

"Secondo me, tutti hanno già capito tutto molto tempo fa, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle strutture delle forze di sicurezza russe. Secondo me, è palese, si tratta di un'altra provocazione", ha detto la Zakharova al canale TV russo Pervyj Kanal, aggiungendo che questo caso "non è unico... e rientra in un insieme di azioni provocatorie che vengono svolte intorno ai nostri confini".Secondo Konstantin Gavrilov, che guida la delegazione russa ai negoziati sul controllo degli armamenti a Vienna, le provocazioni dell'Ucraina, come l'incidente nel Mare d'Azov, complicano la situazione nella regione.Kiev deve rinunciare alla tattica di commettere violazioni minori, ha affermato, rilevando che dietro queste provocazioni c'è il compito di rimandare la soluzione di problematiche davvero difficili e delicate.Il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB, forze di sicurezza interna - ndr) ha dichiarato ieri che la nave di comando della Marina ucraina Donbass si è mossa verso lo stretto di Kerch, ignorando le richieste di cambiare rotta. Successivamente, la nave ha invertito la rotta, continuando ad ignorare le richieste e la comunicazione con la parte russa.L'attuale procedura per il passaggio del canale Kerch-Yenikalsky da parte delle navi è efficace e consente un'elevata capacità di flusso. Viene inviata una richiesta per il passaggio, dopodiché viene ispezionata la nave con un tempo medio di 40-45 minuti, inoltre questa procedura è valida per tutte le navi, comprese quelle russe e ucraine, ha aggiunto il diplomatico.

