https://it.sputniknews.com/20211210/design-e-batteria-pericolosi-azione-collettiva-contro-gli-apple-watch-14132981.html

Design e batteria "pericolosi": azione collettiva contro gli Apple Watch

Design e batteria "pericolosi": azione collettiva contro gli Apple Watch

Apple è stata oggetto di una causa, in cui si afferma che tutti i modelli di Apple Watch avrebbero un intrinseco "difetto pericoloso", ovvero la mancanza in... 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T23:16+0100

2021-12-10T23:16+0100

2021-12-10T23:16+0100

mondo

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10435664_0:376:2971:2047_1920x0_80_0_0_9f6236cc242875221fc179fb30fe77f5.jpg

Come noto, le batterie agli ioni di litio utilizzano una reazione chimica per generare potenza. Man mano che la batteria invecchia, questa reazione chimica non avviene più correttamente, portando alla formazione di un gas che porta a gonfiare la batteria.La denuncia di azione collettiva, presentata giovedì in un tribunale federale della California, afferma che l'Apple Watch presenta un "pericolo per la sicurezza non dichiarato e altamente pericoloso", intrinseco in tutti i suoi modelli prodotti, dall'Apple Watch originale all'Apple Watch Series 6.La causa sostiene, in buona sostanza, che il design avrebbe dovuto prevedere uno spazio necessario alle batterie all’ossido di litio per gonfiarsi quando consumate, perché, in mancanza di ciò, il rigonfiamento potrebbe causare il distacco dello schermo, se non addirittura la frantumazione dello stesso, con il rischio che gli utenti si taglino con le schegge affilate."Gli schermi caduti, frantumati o incrinati rappresentano un alto pericolo materiale per la sicurezza", si legge nella denuncia.La causa nomina alcuni querelanti che hanno già avuto problemi con il rigonfiamento della batteria sui loro modelli di Apple Watch.Casi simili erano stati presentati in passato, per quanto riguarda le batterie dell'iPhone, ma nessuno si è concluso a favore del depositante.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, apple