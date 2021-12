https://it.sputniknews.com/20211210/covid-in-italia-oltre-20mila-nuovi-casi-e-118-vittime-ospedalizzazioni-sempre-in-crescita-14142275.html

Covid in Italia: oltre 20mila nuovi casi e 118 vittime, ospedalizzazioni sempre in crescita

Covid in Italia: oltre 20mila nuovi casi e 118 vittime, ospedalizzazioni sempre in crescita

10.12.2021

100.629.050 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi; 45.869.401 persone (84,7% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.Con i 20.497 contagi odierni, 7.970 in più di ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 5.185.270.Nell'ultimo giorno a 11.777 persone, 4.679 in più di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione da coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.787.453 pari a circa il 92,3% dei casi totali.I morti per coronavirus nell'ultimo giorno sono stati 118, 39 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 134.669 persone.Le persone positive al coronavirus oggi sono 263.148, 8.595 in più rispetto al giorno precedente. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 255.849 pari al 97,2% del totale. I ricoverati con sintomi sono 6.483, 150 in più di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 816, 5 in più di ieri a fronte di 76 ingressi.Il Veneto è stata la regione col maggior numero di nuovi casi, pari a 3.993, seguito dalla Lombardia con 3.474, dal Lazio con 1.871, dal Piemonte con 1.791, dalla Campania con 1.665, dalla Toscana con 1.661 e dalla Sicilia con 1.143. Nelle altre regioni i nuovi contagi giornalieri sono stati inferiori a mille, mentre in Molise, Valle d'Aosta e Basilicata i nuovi casi sono stati inferiori a cento, rispettivamente con 2, 26 e 97.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 716.287 tamponi con un tasso di positività del 2,9%, in calo dell'1,1% rispetto a ventiquattro ore fa.

