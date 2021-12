https://it.sputniknews.com/20211210/costa-crede-che-sia-ragionevole-pensare-a-prolungamento-dello-stato-di-emergenza-14142158.html

Costa crede che sia ragionevole pensare a prolungamento dello stato di emergenza

Costa crede che sia ragionevole pensare a prolungamento dello stato di emergenza

Il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, crede che sia ragionevole estendere oltre il 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sanitaria ormai in vigore dal... 10.12.2021, Sputnik Italia

“Credo che lo stato d'emergenza può essere utile per affrontare una fase delicata e decisiva potendo contare su una struttura commissariale, anche per una campagna vaccinale in corsa. Quindi può essere ragionevole pensare ad una proroga”, ha detto il sottosegretario intervistato da RaiNews 24.Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’altro sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il quale appena ieri aveva espresso un parere simile prospettando all’Italia una estensione dello stato di emergenza giusto per un po’ di tempo ancora.Sileri non si è sbilanciato su una sua estensione in modo netto, lasciando capire che la decisione spetta ai più alti livelli del governo:““ci si deve ragionare sicuramente, ma tutto dipende da quella che sarà l'evoluzione della pandemia. Ne siamo quasi fuori, la variante Omicron rimescola un po' le carte, vediamo come si procede con le prime e con le terze dosi”, aveva affermato.

