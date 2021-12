https://it.sputniknews.com/20211210/coronavirus-sfogo-di-bassetti-litalia-e-un-paese-di-pazzi-14140157.html

Coronavirus, sfogo di Bassetti: l'Italia è un Paese di pazzi

Coronavirus, sfogo di Bassetti: l'Italia è un Paese di pazzi

Si sfoga l'infettivologo ligure: preoccupano i dati sulle varianti. 10.12.2021, Sputnik Italia

Si sfoga così il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.Il pronto soccorso è preso d'assalto, dice Bassetti, e "dopo due anni ne abbiamo le scatole piene, continuiamo a ricoverare gente che non crede all'esistenza del virus"."Mugugna" il professor Bassetti, ricordando che esiste un problema di turnazione legato alla pandemia:Ma l'apice dello sfogo è il seguente, riportato da Adnkronos, quando l'esperto dà del matto a tutto il Paese, in riferimento al rifiuto di effettuare la vaccinazione:D'altro canto il professore Bassetti riferisce, a suffragare il suo monito, di aver visto di recente una Tac di un paziente riportando l'accento sulla pericolosità del virus soprattutto per i non vaccinati: dalla Tac in questione si vede distintamente come non vi sia "una sola parte di polmone che respiri".L'allarme in particolare è rivolto alla fascia di età tra i 50 e 60 anni, in specie come detto per i non vaccinati.Le variantiBassetti riferisce poi che è ancora una volta la variante Delta a suscitare i peggior timori:"Se la variante Alfa permetteva di contagiare una media di 2.5 persone, si è visto questo numero salire a 8 con la variante Delta", aggiungendo, come riporta Adnkronos:

