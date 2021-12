https://it.sputniknews.com/20211210/caro-bollette-maxi-aiuto-dal-governo-stanziato-un-miliardo-extra-14129689.html

Caro bollette: maxi-aiuto dal governo, stanziato un miliardo extra

Caro bollette: maxi-aiuto dal governo, stanziato un miliardo extra

Approvato dal consiglio dei ministri il ddl che mette sul piatto, tra l'altro, 1,85 miliardi in più per poter acquistare vaccini e farmaci anti-coronavirus... 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T10:06+0100

2021-12-10T10:06+0100

2021-12-10T10:12+0100

italia

governo

gas

aiuti

famiglia

bollette

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/765/51/7655157_0:14:1920:1094_1920x0_80_0_0_dda65c608337b9dad2a1680f35f4d244.jpg

Quota più un miliardo, grazie al decreto approvato in Consiglio dei ministri questo 9 dicembre. Si sale così ad un totale di 3,8 miliardi a disposizione delle famiglie nell'affrontare i rincari di questo periodo.Esprime entusiasmo in merito il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini:"Si tratta di uno sforzo senza precedenti, che si somma a quelli già effettuati e che consentirà alle famiglie di affrontare con maggiore serenità i mesi che ci attendono".Il governo ha deciso poi lo stanziamento di 1,8 miliardi di euro, che verranno destinati all'acquisto di vaccini e farmaci anti Covid-19, mentre ben 1,4 miliardi saranno destinati al rafforzamento del comparto ferroviario.Alcune spese sono state già anticipate a questo fine 2021. È il caso delle spese per calmierare la corsa dei prezzi energetici, anche se sono in corso di discussione le modalità tecniche specifiche di intervento, nonché l'ammnontare esatto.Ad oggi, parlando di cifre, i 2,8 miliardi derivano per 2 miliardi dalla Manovra, per 500 milioni dal risparmio di Irpef e Irap e per 300 milioni dai fondi stanziati a Bilancio che non sono stati spesi.50 milioni stanziati anche per coprire gli straordinari delle forze dell'ordine.

https://it.sputniknews.com/20211207/manovra-cgil-uil-sciopero-generale-di-8-ore-previsto-il-16-dicembre--14071655.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, governo, gas, aiuti, famiglia, bollette, economia