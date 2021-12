https://it.sputniknews.com/20211210/caccia-russo-su-30-scorta-aereo-spia-statunitense-sul-mar-nero---video-14141879.html

Caccia russo Su-30 scorta aereo spia statunitense sul Mar Nero - Video

Caccia russo Su-30 scorta aereo spia statunitense sul Mar Nero - Video

Il nuovo intercettamento avviene nel contesto di rapporti tesi tra Russia e Nato a seguito delle insinuazioni occidentali, secondo cui Mosca starebbe... 10.12.2021, Sputnik Italia

Oggi un caccia russo Su-30 ha scortato l'aereo da ricognizione statunitense P-8A sul Mar Nero, ha riferito il ministero della Difesa russo. "Per identificare il bersaglio aereo e impedirgli di violare il confine di stato russo, un caccia Su-30 delle forze di difesa aerea del Distretto Militare Meridionale è stato fatto decollare. L'equipaggio del caccia russo ha identificato il velivolo target come l'aereo da ricognizione della Marina degli Stati Uniti P-8A e lo ha accompagnato sulle acque del Mar Nero", ha affermato il Centro Nazionale di Controllo della Difesa. Dopo che l'aereo militare straniero si è allontanato dal confine, il jet russo è tornato in sicurezza alla base; il volo dell'aereo russo è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo. Il ministero ha condiviso un video del caccia russo che intercetta l'aereo statunitense. All'inizio di questa settimana diversi caccia russi sono stati fatti decollare per intercettare e accompagnare i jet francesi Rafale e Mirage-2000, nonché un aereo da rifornimento C-135 dell'aeronautica francese, mentre sorvolavano il Mar Nero.

