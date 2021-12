https://it.sputniknews.com/20211210/babbo-natale-non-esiste-tuona-il-vescovo-di-noto-e-scoppia-la-polemica-14127486.html

Vescovo di Noto ai bambini: "Babbo Natale non esiste", e scoppia la polemica

"Babbo Natale non esiste": si è espresso così il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, parlando direttamente ai più piccoli. L'annuncio è stato subito... 10.12.2021, Sputnik Italia

Come se non bastassero le preoccupazioni per il coronavirus, l'economia o altri fattori che mettono a rischio il Natale, a porre il veto, niente meno che su Babbo Natale, ci ha pensato il vescovo di Noto, in Sicilia.Monsignor Staglianò, conosciuto tra l'altro per il suo amore per il canto e per la musica pop, musica che ha spesso utilizzato per trasmettere alle masse il messaggio cristiano, ha sollevato un polverone con le sue esternazioni sul Natale.L'annuncio è stato dato nella basilica del SS. Salvatore, al termine del festival Arti Effimere, kermesse di 3 giorni organizzata dall'associazione Culturarte, con la partecipazione delle autorità regionali, tra cui Paolo Valentini dalla Regione Sicilia, il sindaco di Noto Corrado Figura, la vice-presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Angela Foti ed altri.Il monsignor ha poi spiegato la sua affermazione rifacendosi al fatto che per molti Babbo Natale rappresenta nient'altro che un'esortazione al consumismo e a comprare sempre di più:All'annuncio ha fatto seguito la reazione dei genitori presenti al momento dell'infelice uscita del vescovo, reazione che si è scatenata via social, tanto da costringere la diocesi a correre ai ripari.Con un annuncio, sempre social, monsignor Alessandro Paolino, responsabile per le comunicazioni sociali per la diocesi, ha postato un messaggio con cui ha espresso il rammarico per l'accaduto, specificando che le parole di monsignor Staglianò erano state equivocate:

