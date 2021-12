https://it.sputniknews.com/20211210/annuncio-shock-di-elon-musk-mollo-tutto-e-faccio-linfluencer-14140270.html

Annuncio shock di Elon Musk: "mollo tutto e faccio l'influencer"

Annuncio shock di Elon Musk: "mollo tutto e faccio l'influencer"

Il CEO di Tesla ha fatto un importante annuncio su Twitter. Non si sa ancora quanto serio, ufficiale o no. 10.12.2021, Sputnik Italia

Il multimiliardario Elon Musk, non certo nuovo a dichiarazioni che possono scioccare la platea di fan e seguaci in un solo tweet, ha fatto unimportante dichiarazione via social: "Penso di mollare tutto e diventare un influencer".Ora si aspetta se il ritiro sia vero, o solo paventato.Quindi, a quanto pare, l'eclettico ed irriverente Musk vuole lasciarsi alle spalle il mondo dei viaggi spaziali, delle macchine elettriche, dei tunnel e di tutto quanto lo ha reso famoso in giro per il globo, oltre che ricchissimo? Staremo a vedere, nel frattempo di pochi giorni fa la notizia che Musk si è disfatto dell'ingombrante proprietà di famiglia, diventando come menzionato dall'articolo di cui sopra, un "senzatetto".Tra le altre cose, Musk è fondatore della società spaziale Spacex, che lancia vettori nello spazio, guida la società The Boring company, è a capo della startup Neuralink, l'azienda statunitense che si occupa di neuro-tecnologie; in particolare, di sviluppare ipotetiche interfacce neurali impiantabili sull'uomo, con sede a San Francisco, famosa per annunci del tipo di quello fatto nel 2019, che paventava un laboratorio volto all'affinamento di un dispositivo “simile a una macchina per cucire”, che utilizzerebbe tra l'altro "fili molto sottili da immettere direttamente dentro il cervello".Anche l'altra compagnia, la The Boring company, per altro, ha tanto del futuristico, dato che progetta e vende, tra le altre cose, "tunnel sotterrannei ad uso privato sotto la città di Las Vegas".Solo il mese scorso, un altro annuncio shock: il CEO di Tesla aveva chiesto direttamente ai fan e agli utenti social se non fosse il caso di vendere il 10% delle sue azioni Tesla.Musk aveva effettivamente venduto le azioni oggetto di plebiscito, per un valore di quasi 12 miliardi di dollari.

