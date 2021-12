https://it.sputniknews.com/20211210/a-bolzano-scattano-le-mascherine-ffp2-dai-6-anni-i-protocolli-non-le-prevedono-14133599.html

Bolzano: scattano le mascherine FFP2 dai 6 anni, ma i protocolli non le prevedono

La Provincia di Bolzano vuole che tutti indossino le mascherine di tipo FFP2, anche i bambini sopra i 6 anni. 10.12.2021, Sputnik Italia

Per intenderci, le FFP2 sono teoricamente più protettive rispetto alle mascherine chirurgiche. Purtroppo, però, non esistono mascherine FFP2 pediatriche, e cioè della forma e delle dimensioni idonee al volto di una bambina e di un bambino di quell'età o di poco più grande.In rete si vendono molte mascherine per bambini, e alcune sono spacciate anche come FFP2 pediatriche, ma non esiste la specifica e per questo si tratta di frodi in commercio o di proposte ingannevoli.Striscia la Notizia ha provato a fare luce sulla questione e, alla fine, la Provincia di Bolzano è stata costretta a rettificare l’ordinanza, elevando a 12 anni l’obbligo della FFP2.Il Dott. Daniele Barbone, direttore generale del laboratorio di analisi BPSEC, scrive TgCom24, ha però ricordato che “il Ministero delle Infrastrutture ha emanato delle nuove linee guida che disciplinano senza equivoci come devono essere protette le vie aeree e quindi ha indicato che si possono utilizzare mascherine chirurgiche o superiori”.Per quanto riguarda invece i bambini, ha aggiunto il dottore Barbone, “possono utilizzare esclusivamente la mascherina chirurgica, dispositivo compatibile con questo segmento di età”.

