https://it.sputniknews.com/20211210/6-milioni-gli-italiani-non-vaccinati-contro-il-covid-19-14140419.html

6 milioni gli italiani non vaccinati contro il Covid-19

6 milioni gli italiani non vaccinati contro il Covid-19

Alcuni milioni gli italiani sono non vaccinati, ma la maggioranza ha fatto il vaccino e si è protetta per guardare al futuro. 10.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-10T18:27+0100

2021-12-10T18:27+0100

2021-12-10T18:27+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/13537038_0:207:2537:1634_1920x0_80_0_0_86a284cdd9104cc1f0f072df928d958d.jpg

Circa 6 milioni di italiani non hanno ancora provveduto a vaccinarsi contro il coronavirus, lo riporta il rapporto del governo sui vaccini. Il rapporto è aggiornato a questa settimana, spiega Ansa Salute.Risulta che il numero più alto di non vaccinati ricade nella fascia di età 40 – 49 anni e ammonta a quasi 1,3 milioni. Segue la fascia 50 – 59 anni, dove sono quasi 1,1 milioni gli italiani e le italiane non vaccinate contro il Sars-CoV-2.La situazione non è facileDi situazione non facile parla il ministro della Salute, durante l'Assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna).“Siamo ancora in una fase non facile, questa nuova ondata di Covid sta toccando molto significativamente l'Europa e anche in Italia c'è una oggettiva crescita dei nuovi contagi, anche se siamo ancora uno dei Paesi con un quadro epidemiologico migliore, e ciò grazie alla campagna di vaccinazione che è la leva primaria”.Quindi lo sprone del ministro: “Dobbiamo avere fiducia nella scienza”.I traguardi della campagna vaccinaleIl ministro ricorda anche il traguardo raggiunto oggi dalla campagna vaccinale, con l’88,02% di persone sopra i 12 anni con almeno una dose e l’84,93% della stessa popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. La terza dose l’hanno fatta già in 10,3 milioni.E da segnalare anche il traguardo raggiunto, e superato, dei 100 milioni di dosi inoculate dal 27 dicembre 2020: 100.629.050.Dopo il calo fisiologico di somministrazioni nella giornata della Festa dell’Immacolata, ieri 9 dicembre l’andamento delle somministrazioni giornaliere è tornato sopra le 500mila al giorno: 519.322.“Se insistiamo su vaccini e comportamento possiamo provare a gestire questa ondata molto seria e consistente”, conclude il ministro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia