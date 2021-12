https://it.sputniknews.com/20211209/vaccini-sputnik-v-in-due-settimane-si-decidera-se-dover-apporre-modifiche-per-variante-omicron-14112694.html

Vaccini, Sputnik V: in due settimane si deciderà se dover apporre modifiche per variante Omicron

Vaccini, Sputnik V: in due settimane si deciderà se dover apporre modifiche per variante Omicron

Il direttore dell'Istituto di ricerca nazionale epidemiologica e microbiologica Gamaleya di Mosca, Alexander Gintsburg, ha riferito che in capo a due settimane... 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T11:16+0100

2021-12-09T11:16+0100

2021-12-09T11:16+0100

mondo

salute

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12399769_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_56a6e2b58719594e879158bf248b1914.jpg

La decisione di adattare o meno il vaccino russo Sputnik V contro l'infezione da coronavirus per il nuovo ceppo Omicron verrà presa tra circa due settimane, dopo i test per isolare il virus stesso. Lo ha annunciato giovedì il direttore del Centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, in onda sul canale televisivo Rossiya24.La variante OmicronLa variante Omicron ha fatto la sua comparsa per la prima volta in Sudafrica, costringendo il mondo ad un nuovo allarme e ad uno stop dei voli da e per il continente Africano.Il primo caso della variante si era registrato in una persona di ritorno dal Paese Sudafricano, l'11 novembre, in Botswana.Dalle analisi effettuate, si erano state registrate 32 mutazioni nella proteina Spike della variante del coronavirus, identificata con il codice B.1.1.529, dopodiché la variante, come è noto, si è diffusa in giro per il mondo, destando notevole allarme.I timori avevano toccato anche il tema dei vaccini: ci si era chiesto se la variante potesse innanzitutto eludere i test, i tamponi ed i vari controlli in uso e se potessero risultare inefficaci i vaccini fino ad oggi brevettati.

https://it.sputniknews.com/20211207/russia-ministero-degli-esteri-buone-speranze-per-lapprovazione-di-sputnik-v-entro-luglio-2022--14082796.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, salute, vaccino