Università di Pisa e il contributo alla missione Ixpe Nasa-Asi - Video

Questa mattina in Italia, la scorsa notte negli Usa, è partita dal Kennedy Space Center in Florida un Falcon 9 della SpaceX con a bordo la missione Xpe, un... 09.12.2021, Sputnik Italia

La missione è una collaborazione tra la Nasa e l’Agenzia spaziale italiana (Asi), ma sono molte le università italiana che vi hanno collaborato, tra queste anche l’Università di Pisa che ha progettato, e realizzato tre detector unit.Il team diretto dal professore Luca Baldini ha coinvolto per 5 anni studenti e dottorandi dell’Università di Pisa. Un gruppo multidisciplinare del Dipartimento di fisica e della Scuola di ingegneria, che si è interfacciato con la sede di Pisa dell’Istituto nazionale di fisica.Il lavoro dei ricercatori non si è concluso qui. Tra una settimana arriveranno a terra i primi dati raccolti da Ixpe per la verifica della strumentazione. Mentre da gennaio giungeranno i primi dati scientifici da studiare.Il lancio di Ixpe

