Sottosegretario Costa: non chiuderà più niente nel Paese. Nessun problema scorte vaccini

Sottosegretario Costa: non chiuderà più niente nel Paese. Nessun problema scorte vaccini

Il sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa parla di riaperture delle attività produttive, tema toccato dall'ultimo decreto legge, auspicando un... 09.12.2021, Sputnik Italia

Andrea Costa, nel suo intervento alla trasmissione Agorà in onda su Rai3, si esprime così sull'eventuale introduzione di ulteriori misure volte al controllo della pandemia:Prosegue citando il premier Draghi riportando che "con il decreto sostegni completiamo una fase di ripartenza". "Sostegno significa dare una prospettiva", dice il sottosegretario.Circa il timore sollevato da alcuni, anche in studio, riguardante il numero di vaccini a disposizione nel nostro Paese, ha rassicurato così la platea:Sull'andamento delle somministrazioni, il sottosegretario Costa ha poi riportato alla calma, assicurando che il dato tiene, e che la campagna vaccinale procede bene:"Credo la macchina abbia mostrato in questi giorni che in grado di somministrare un numero importante di vaccini. L’altro ieri abbiamo superato nuovamente le 500.000 somministrazioni giornaliere, dato che ci eravamo posti come obiettivo a inizio campagna campagna vaccinale”.

