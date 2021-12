https://it.sputniknews.com/20211209/sileri-chiede-il-prolungamento-dello-stato-demergenza-ma-giusto-per-un-po-ancora-14113757.html

Sileri chiede il prolungamento dello stato d'emergenza, ma giusto per un po’ ancora

Sileri chiede il prolungamento dello stato d'emergenza, ma giusto per un po’ ancora

Lo stato d'emergenza scade il prossimo 31 dicembre 2021 e il governo dovrà decidere se prolungarlo. 09.12.2021, Sputnik Italia

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri crede che “se necessario dovrà essere prolungato” lo stato di emergenza sanitaria in vigore in Italia, in modo ininterrotto, dalla fine di gennaio del 2020.E poi il sottosegretario precisa: “Ma comunque per poco tempo”. Così si è espresso Sileri, intervenendo a Radio Cusano Campus.Lo stato d'emergenza scade il prossimo 31 dicembre 2021 e il governo dovrà decidere se prolungarlo ulteriormente con decreto oppure no.Sileri aggiunge che sul prolungamento per decreto dello stato d'emergenza “ci si deve ragionare sicuramente, ma tutto dipende da quella che sarà l'evoluzione della pandemia. Ne siamo quasi fuori, la variante Omicron rimescola un po' le carte, vediamo come si procede con le prime e con le terze dosi”.E con le somministrazioni si procede bene. Dopo il picco di 500mila somministrazioni di martedì 7 dicembre, ieri, giorno dell’Immacolata, le somministrazioni sono scese a 271mila, tuttavia con una tendenza nettamente superiore, rispetto ai dati degli ultimi mesi, che presentavano cifre spesso non superiori alle 100mila somministrazioni giornaliere.Che Natale sarà?L’altro sottosegretario alla Salute Andrea Costa, nei giorni scorsi, ha tranquillizzato la popolazione e garantito che a Natale non ci sarà alcuna zona rossa.Certamente, restano le criticità in alcune regioni, dove i territori sono transitati in zona gialla, ma il sottosegretario è ottimista che il super green pass aiuterà a mantenere la situazione pandemica sotto controllo.

