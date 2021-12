https://it.sputniknews.com/20211209/satellite-ixpe-della-nasa-e-asi-lanciato-da-cape-canaveral-per-studio-fenomeni-estremi-universo-14109754.html

IXPE, Nasa e Asi lanciano satellite da Cape Canaveral per studiare i fenomeni estremi dell'Universo

Partito da Cape Canaveral il vettore Falcon 9 della SpaceX, che in queste ora sta portando nello spazio la missione astronomica congiunta Nasa e Asi (Agenzia... 09.12.2021, Sputnik Italia

Ixpe, acronimo di Imaging X-ray polarimetry explorer, è un progetto nato nel 2017 con la partecipazione anche dell’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).Lo sviluppo della missione è avvenuto nell’ambito del programma Small explorer della Nasa ed è costato 180 milioni di euro complessivi. L’Italia partecipa alla missione con 20 milioni di euro e le competenze scientifiche e tecniche dei suoi centri di ricerca, come Inaf e Infn e l’Università di Roma Tre.Attraverso l’Asi, l’Italia in particolare ha sviluppato lo strumento principale della missione, il Global pixel detector, inoltre Telespazio ha messo a disposizione la sua base di Malindi per la ricezione dei dati e lo Space science data center per l’analisi dei dati. Collabora alla missione Ixpe anche la Ohb-Italia.Osservare i fenomeni violenti dell'UniversoL’obiettivo della missione è osservare i fenomeni violenti e ancora sconosciuti, o poco conosciuti, dell’Universo, tra cui le esplosioni di supernove e i buchi neri supermassicci.Ixpe è un vero osservatorio a raggi X nello spazio, con a bordo tre telescopi per l’osservazione progettati in Italia e in grado di captare i raggi X emessi dagli oggetti cosmici molto lontani da noi.

