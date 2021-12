https://it.sputniknews.com/20211209/russia-scomparsa-la-tigre-piu-grande-del-paese-14119990.html

Russia, scomparsa la tigre più grande del paese

Il più grande esemplare di tigre in Russia, soprannominato 'il Mostro', è scomparso nella regione di Khabarovsk. 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T22:52+0100

2021-12-09T22:52+0100

2021-12-09T22:52+0100

russia

animali

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/890/57/8905760_0:217:2871:1831_1920x0_80_0_0_530a3df7bbb26a47019071d1e58dc792.jpg

Non si sa ancora nulla, dopo 9 mesi, sulla sorte della tigre più grande di Russia, soprannominata il Mostro. Lo ha riferito in un'intervista col la TV russa Alexey Gotvansky, esperto nel controllo delle aree naturali particolarmente protette della regione di Khabarovsk.In questi 9 mesi, il suddetto esemplare di tigre non è mai stato immortalato dalle telecamere nascoste nel territorio del suo habitat.La tigre gigante, che ha ricevuto un soprannome insolito per le sue dimensioni, è stata vista per la prima volta nel parco nazionale nel 2018. In passato, aveva fatto perdere le sue tracce per molto tempo, ma poi era stata ripresa dalle videocamere. Le ultime immagini della tigre risalgono allo scorso aprile.

russia

russia, animali