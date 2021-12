https://it.sputniknews.com/20211209/roaming-dati-in-europa-resta-gratis-fino-al-2032-accordo-anche-su-internet-dallestero-14119474.html

Roaming dati: in Europa resta gratis fino al 2032, accordo anche su Internet dall’estero

Roaming dati: in Europa resta gratis fino al 2032, accordo anche su Internet dall’estero

Viaggiare in uno stato dell’Unione Europea e usare la stessa tariffa usata sul territorio nazionale resta possibile fino al 2032. 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T19:26+0100

2021-12-09T19:26+0100

2021-12-09T19:26+0100

roaming

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/9423792_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_2fdae2449c572559856ca4f17202befa.jpg

La Commissione Europea e gli operatori delle telecomunicazioni hanno trovato l’accordo, l’abolizione del roaming dati a pagamento (compreso il 5G), per altri 10 anni ancora. Lo riporta TgCom24. Qualità e velocità di connessione non cambiano quando si va all’estero, viene garantita a tutti i cittadini europei la stessa connessione usata in patria.Rientrano nell’accordo anche l’accesso gratuito alle chiamate di emergenza e agli altri servizi di emergenza, compresi quelli via sms. Gratuita anche la trasmissione delle informazioni sulla posizione di chi chiama i soccorritori.Gli operatori delle telecomunicazioni dovranno anche informare i propri clienti sull’esistenza del numero unico di emergenza europeo 112.Come si adeguano le tariffe?Per quanto riguarda le telefonate all’interno dell’Unione Europea, i parlamentari volevano la gratuità delle chiamate intra-Ue, ma gli operatori si sono opposti, confermando i 19 centesimi al minuto quando si chiama un numero di telefono di un altro paese UE.Per quanto riguarda le tariffe di roaming, all’ingrosso sulle connessioni, invece, i prezzi che gli operatori telefonici si addebitano a vicenda quando i loro clienti superano i confini nazionali saranno limitati a 2 euro a Gigabyte dal 2022 e fino a 1 euro nel 2027. Superati i limiti del contratto, i clienti non si vedranno addebitare costi aggiuntivi superiori alle soglie pattuite a livello europeo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roaming