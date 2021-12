https://it.sputniknews.com/20211209/raggiungere-100-milioni-di-dosi-di-vaccino-ministro-roberto-speranza-e-rilevante-14110467.html

Raggiungere 100 milioni di dosi di vaccino, ministro Roberto Speranza: è rilevante

L'Italia sta per raggiungere le 100 milioni di dosi di vaccino antiCovid somministrate. 09.12.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Salute Roberto Speranza si dice soddisfatto per aver quasi raggiunto le 100 milioni di dosi di vaccino antiCovid somministrate agli italiani.Il ministro si rivolge poi ai genitori dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, per loro la campagna vaccinale avrà inizio il prossimo 16 dicembre. Speranza comprende i loro “dubbi”, ma suggerisce ai genitori di parlare con i pediatri, perché questa “non è materia da talk show o social media”.L’invito è ad affidarsi alla scienza, alla medicina e alle competenze dei pediatri.Soddisfatto il ministro anche per la situazione pandemica in Italia, rispetto al resto dell’Europa:La variante OmicronPer quanto riguarda la nuova variante Omicron, proveniente dal Sudafrica, Speranza chiede prudenza e di attendere i dati.Per quanto riguarda l’efficacia della terza dose Pfizer su Omicron, il ministro Speranza afferma: “Aspettiamo il giudizio delle autorità internazionali: che le loro valutazioni si consolidino, perché non c'è ancora un giudizio finale e l'impatto della variante non è ancora certo”.Intanto, in provincia di Caserta, il cosiddetto paziente 0 della variante omicron si è negativizzato. Il manager dell’Eni rientrato in Italia con la nuova variante aveva fatto il vaccino ed è guarito senza conseguenze.Anche il professore Pregliasco si è espresso con toni rassicuranti circa la letalità di questa variante, affermando che non gli sembra poi così pericolosa come si temeva inizialmente.

