https://it.sputniknews.com/20211209/questa-super-pianta-abbassa-la-glicemia-in-pochi-giorni-14105071.html

Questa super pianta abbassa la glicemia in pochi giorni

Questa super pianta abbassa la glicemia in pochi giorni

Se soffri di diabete, sai già quanto sia importante seguire una dieta sana ed equilibrata. Questa pianta insolita, originaria dell'Africa, potrebbe essere... 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T21:05+0100

2021-12-09T21:05+0100

2021-12-09T21:05+0100

alimentazione

dieta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/14106972_0:56:1084:666_1920x0_80_0_0_ec7898a9bc69de2e74926571b03b7a10.jpg

Il gombo, noto anche come okra, candia e gumbo in alcuni Paesi dell'America Latina, fornisce quantità impressionanti di proteine, ma anche vitamine del gruppo A, B, C, E e K, oltre a minerali e fibre solubili. Allo stesso tempo, ha solo 30 calorie per 100 grammi, il che lo rende un vero alimento dietetico che può essere utilizzato nel trattamento dell'obesità, poiché non contiene grassi saturi o colesterolo.Ma la cosa più importante è che questo ortaggio, che si distingue anche per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, diuretiche e persino afrodisiache, può essere di grande aiuto alle persone che soffrono di diabete di tipo 2 e vogliono ridurre il colesterolo alto presente nel loro sangue.Pertanto, uno studio del 2019 ha rivelato che il succo di gombo (okra) ha avuto nei topi di laboratorio lo stesso effetto del farmaco antidiabetico glibenclamide. La bevanda naturale è stata in grado di ridurre i livelli di zucchero nel sangue a dosi di 25, 50, 100 e 200 milligrammi per chilo. Nel frattempo, un altro studio medico ha dimostrato che i topi che hanno consumato la pelle di gombo per 10 giorni consecutivi hanno mostrato una graduale riduzione del colesterolo nel sangue.Il meraviglioso ortaggio ha un basso indice glicemico ed è ricco di mucillagini e pectine. Questi composti si combinano con il colesterolo e ne inibiscono l'assorbimento, favorendone l'eliminazione attraverso le feci. Gli esperti raccomandano di consumare l'okra nella sua forma grezza, per sfruttare appieno i suoi benefici.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, dieta