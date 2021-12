https://it.sputniknews.com/20211209/pilota-delle-forze-aerospaziali-russe-riesce-a-salvare-aereo-col-motore-guasto-14121987.html

Pilota delle forze aerospaziali russe riesce a salvare aereo col motore guasto

Il pilota è riuscito a salvare un aereo da trasporto militare con un motore fuori uso. 09.12.2021, Sputnik Italia

Un pilota delle forze aerospaziali russe ha salvato un aereo da trasporto militare con un motore guasto atterrando in una zona non attrezzata, riferisce il ministero della Difesa. Il fatto è avvenuto all'aeroporto di Kresty nella regione di Pskov, dove venivano effettuati voli di addestramento pianificati dell'aviazione da trasporto militare con atterraggio. Dopo il decollo ad un'altitudine di oltre cento metri, uno degli aerei leggeri ha perso la spinta del motore, l'aereo ha smesso di prendere quota ed ha iniziato a perdere velocità. A bordo c'erano dieci paracadutisti e tre membri dell'equipaggio. Dopo aver ricevuto il permesso, è riuscito a portare a terra con successo l'aereo. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita. Il velivolo non è stato danneggiato e continuerà a essere utilizzato per lo scopo previsto subito dopo le verifiche tecniche e la manutenzione, ha aggiunto il ministero della Difesa. Il comandante in capo delle forze aerospaziali presenterà al tenente maggiore Kabakov una ricompensa per il suo coraggio.

