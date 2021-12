https://it.sputniknews.com/20211209/omicron-crociera-in-barca-fa-esplodere-focolaio-nei-pub-di-sydney-14111289.html

Omicron, crociera in barca fa esplodere focolaio nei pub di Sydney

Nella città di Sydney, un focolaio Covid-19 scoppiato a bordo di una nave da mini crociera sta preoccupando l’Australia. 09.12.2021, Sputnik Italia

Il focolaio si è già sparso per i pub e le discoteche della città e, tra quelli individuati, c’è anche la variante Omicron, riporta Reuters.La città di Sydney, che vive la sua primavera, è uscita da un lockdown durato 4 mesi ad inizio ottobre. L’obiettivo era bloccare la variante Delta prima dell’arrivo della primavera e dei turisti.In Australia, tuttavia, i livelli di vaccinazione sono alti, ma questo non ferma il contagio, e così, in un pub della capitale australiana, decine di persone che avevano partecipato a una serata di giochi e quiz sono risultati positivi al coronavirus. Anche in questo caso, le autorità sanitarie hanno effettuato i test genomici per verificare se si tratta di variante Omicron.Dalla riapertura dello Stato del Nuovo Galles del Sud, a cui appartiene anche Sydney, i casi sono aumentati costantemente e ieri sono stati registrati 420 casi.Quello che viene fatto notare è che la variante Omicron appare contagiare più velocemente, ma nel Nuovo Galles del Sud, tra i 151 ospedalizzati per Covid-19, nessuno è stato infettato dalla variante Omicron.L’Australia resta tra le nazioni meno colpite al mondo dalla pandemia, grazie alla decisione di chiudere le sue frontiere nel marzo del 2020. Sono 224mila i casi riscontrati e soltanto 2.082 i deceduti.Tuttavia, la chiusura delle frontiere sta causando non pochi problemi alle imprese, a cui manca manodopera qualificata proveniente dall’estero.

