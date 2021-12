https://it.sputniknews.com/20211209/olimpiadi-invernali-la-francia-non-si-vuole-unire-al-boicottaggio-dei-giochi-guidato-dagli-usa-14120532.html

Olimpiadi invernali: la Francia non si vuole unire al boicottaggio dei giochi guidato dagli USA

La Francia non ha intenzione di unirsi al boicottaggio delle Olimpiadi invernali di Pechino guidato dagli Stati Uniti, ha dichiarato giovedì il ministro... 09.12.2021, Sputnik Italia

“Per quanto riguarda la Cina, abbiamo condannato la persecuzione delle minoranze come gli uiguri, le violazioni dei diritti umani, abbiamo espresso preoccupazione per la tennista cinese (Peng Shuai - ndr.)… Qui la nostra posizione è chiara. Ma boicottare le Olimpiadi è tutta un'altra storia. Lo sport non dovrebbe essere confuso con la politica. Pertanto, la Francia non vi aderirà", ha detto Blanquer a BFM TV.La questione del boicottaggio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino del 2022 sarà affrontata a livello europeo, ha affermato giovedì il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian.In precedenza, la Casa Bianca aveva annunciato che gli Stati Uniti non avrebbero inviato una delegazione ufficiale alle Olimpiadi invernali del 2022, a causa di presunte violazioni dei diritti umani da parte della Cina nella regione dello Xinjiang.Pechino ha costantemente criticato gli Stati Uniti e i suoi alleati per le richieste di boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi, affermando che lo stanno facendo "per i propri interessi e atteggiamenti politici", in violazione del principio di neutralità previsto dalla Carta olimpica.I Giochi invernali di Pechino 2022 si terranno dal 4 al 20 febbraio.

