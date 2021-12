https://it.sputniknews.com/20211209/occhiuto-se-lobbligo-vaccinale-e-necessario-allora-che-si-faccia-14100765.html

Occhiuto: "se l’obbligo vaccinale è necessario, allora che si faccia"

Occhiuto: "se l’obbligo vaccinale è necessario, allora che si faccia"

Dalla Calabria, parla Roberto Occhiuto, presidente della Regione e Commissario della Sanità, e si esprime con queste parole in riferimento all’obbligo... 09.12.2021, Sputnik Italia

“Bisogna convincere quanto più possibile gli scettici della necessità di vaccinarsi. Ma se supereremo il 95% di cittadini immunizzati, a quel punto qualsiasi discorso sull'obbligo vaccinale non avrà più senso”, così dice in una intervista a TgCom24.Per questo motivo, “il Covid-19 è o non è più pericoloso rispetto al morbillo? Comunque, io non ho un approccio ideologico a questo tema: se l'obbligo vaccinale dovesse essere necessario, per salvaguardare la salute dei cittadini e la nostra economia, che si faccia”.Per il presidente della Regione Calabria, inoltre, "il green pass rafforzato sta funzionando molto bene”, lui ritiene che sia “stata una scelta azzeccata del Governo e soprattutto sta incentivando le vaccinazioni”. Infatti, in “Calabria nei primi 7 giorni di dicembre abbiamo inoculato centomila dosi e negli ultimi giorni stiamo facendo duemila prime dosi al giorno”.Del resto, i dati nazionali lo confermano. Nella sola giornata di martedì 7 dicembre sono state somministrate oltre 500mila dosi. Numeri che non si verificavano da prima dell’estate.In riferimento alla nuova versione della certificazione verde, poi, fa notare che in “Calabria la scelta del green pass rafforzato è stata apprezzata e vissuta con grande disponibilità da parte dei calabresi. I controlli stanno andando bene e sono assolutamente necessari: ci sono le condizioni per far rispettare le regole. Ma confido molto di più nel senso di responsabilità dei cittadini. Gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di essere molto rigorosi rispetto ai doveri che hanno nei loro confronti e nei confronti della collettività”, conclude.L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, anche il professore Bassetti ha dato la sua opinione sull'obbligo vaccinale.

