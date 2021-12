https://it.sputniknews.com/20211209/nuovo-record-negativo-delle-nascite-in-italia-peggio-solo-nel-1918-con-la-spagnola-14123510.html

Nuovo record negativo delle nascite in Italia: peggio solo nel 1918 con la "spagnola"

Nuovo record negativo delle nascite in Italia: peggio solo nel 1918 con la "spagnola"

Il saldo naturale italiano nel 2020 ha raggiunto il valore di -335mila unità: è il dato peggiore dall'epidemia di spagnola nel 1918.

2021-12-09T19:56+0100

2021-12-09T19:56+0100

2021-12-09T19:56+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/627/54/6275408_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_f39d1da6dbe248080f5b3f2406fdfd63.jpg

Il numero delle nascite in Italia tocca un altro record negativo. Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nuovi nati e morti, nel 2020, infatti, ha raggiunto il valore di -335mila unità. Una delle cifre più basse nella storia del nostro Paese dall’Unità d’Italia.È andata peggio solo quando nel 1918 la Penisola venne investita dall’epidemia di influenza spagnola che provocò 1,3 milioni di morti. Allora il saldo tra nati e morti fu di -648mila.Il saldo naturale per la popolazione straniera, invece, come si legge sull’agenzia Agi, è di +50.584 e resta quindi positivo.Lo scorso anno la popolazione italiana è diminuita dello 0,7 per cento rispetto al 2019. I cittadini del Belpaese sono quasi mezzo milione in meno: -405.275. Nelle regioni meridionali, infatti, la percentuale degli italiani al 31 dicembre 2020 è diminuita dell’1,2 per cento rispetto al 2019 e dell’uno per cento nelle isole, superando la media nazionale.Gli stranieri residenti in Italia, infine, sono 5,1 milioni, con un rapporto di 8,7 su 100 censiti, in aumento rispetto al 2019.

https://it.sputniknews.com/20210408/confindustria-bonomi-preoccupato-per-sostenibilita-sociale-di-giovani-e-famiglie-10385833.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia