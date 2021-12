https://it.sputniknews.com/20211209/nuova-zelanda-drastica-con-le-sigarette-verso-il-divieto-alla-vendita-ai-giovani-14116297.html

Nuova Zelanda drastica con le sigarette: verso il divieto alla vendita ai giovani

La Nuova Zelanda potrebbe fare da apripista nella lotta al consumo di sigarette a livello mondiale, il paese sta pianificando una legge che impone il divieto... 09.12.2021, Sputnik Italia

nuova zelanda

La legge prevede che i cittadini neozelandesi che avranno 14 anni o meno nel 2027 non saranno più autorizzati ad acquistare sigarette in Nuova Zelanda.La proposta di legge prevede anche la riduzione del numero di rivenditori autorizzati alla vendita del tabacco, oltre a prevedere il taglio dei livelli di nicotina presenti in tutti i prodotti di tabaccheria."Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, quindi renderemo un reato vendere o fornire prodotti di tabacco da fumo alle nuove generazioni", ha dichiarato il ministro della Salute, Ayesha Verrall, in una dichiarazione resa nota da Reuters.Su 5 milioni di abitanti in Nuova Zelanda, l’11,6% dei giovani sopra i 15 anni fuma, e la cifra si eleva al 29% tra gli indigeni Maori adulti.Il governo si confronterà anche con la compagine Maori, per migliorare la proposta di legge prima di approvarla.

nuova zelanda