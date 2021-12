https://it.sputniknews.com/20211209/nave-militare-ucraina-diretta-verso-stretto-di-kerch-ignora-richieste-di-cambio-rotta---fsb-14125820.html

Nave militare ucraina verso Stretto di Kerch inverte la rotta, ma non risponde alle richieste - FSB

Nave militare ucraina verso Stretto di Kerch inverte la rotta, ma non risponde alle richieste - FSB

La nave "Donbass" della Marina ucraina, in movimento verso lo stretto di Kerch nel Mare d'Azov, ha invertito la rotta, ma non risponde alle richieste... 09.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-09T20:48+0100

2021-12-09T20:48+0100

2021-12-09T21:31+0100

russia

ucraina

fsb

mar nero

kerch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/742/66/7426654_0:88:1281:808_1920x0_80_0_0_1a306d7915c77606e6bae32400dd9260.jpg

Si aggiunge che le azioni dell'equipaggio della nave ucraina sono considerate provocatorie e rappresentano una minaccia per la sicurezza della navigazione. Allo stesso tempo il ministro della Difesa ucraino Alexey Reznikov ha affermato che la nave ucraina si trova legalmente nel Mare d'Azov, in quanto si tratta di un tratto di mare condiviso.In precedenza è stato riportato che la nave comando della Marina ucraina "Donbass" si stava muovendo in direzione dello Stretto di Kerch senza reagire alle richieste di cambiare rotta, secondo il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB, forze russe di sicurezza interna).Si sottolineava che alle 13.45 (in Italia le 11.45 - ndr), la nave della guardia costiera di accompagnamento dell'FSB ha avvertito la nave ucraina della necessità di conformarsi alla legislazione russa (in termini di presentazione delle richieste necessarie per il passaggio attraverso lo stretto di Kerch). È stata ricevuta una risposta che non prevedeva di passare attraverso lo stretto di Kerch. Secondo il portale MarineTraffic, circa 80 navi civili si trovano ora nello Stretto di Kerch.

russia

ucraina

mar nero

kerch

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ucraina, fsb, mar nero, kerch