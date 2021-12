https://it.sputniknews.com/20211209/medico-che-si-era-presentato-con-braccio-di-silicone-alla-vaccinazione-si-arrende-vaccino-fatto-14118509.html

Il dentista di Biella, ospite a La7, racconta di aver provveduto ad effettuare la vaccinazione anti-Covid-19. Questa volta senza braccio finto.

Intervenuto alla trasmissione Non è l'Arena, su La7, con il conduttore in studio Massimo Giletti, ha raccontato di aver provveduto a fare il vaccino, dopo l'intenso rumore mediatico sulla sua vicenda, che ha fatto in breve il giro del mondo.Il dentista aveva inveito contro i giornalisti, che lo incalzavano nei giorni immediatamente successivi al suo tentativo di vaccinazione al braccio di silicone, dicendo loro "andate via, mi avete rovinato la vita".Aveva addirittura contattato i carabinieri, per farli allontanare dal cancello di casa.Era stato anche sospeso dall'Ordine professionale di riferimento, il quale aveva sottolineato la gravità del gesto e della condotta."Si tratta di un episodio inqualificabile, irrispettoso nei confronti degli operatori, che denota una totale mancanza di responsabilità", aveva tuonato Mario Sanò, direttore generale dell'Asl di Biella, "un episodio deplorevole, che fa male all'intera comunità, dal momento che siamo tutti impegnati ad accelerare la somministrazione delle terze dosi", riporta ancora il quotidiano trentino.Il piano del dentista era stato sventato dall'infermiera preposta alla vaccinazione stessa, la quale aveva raccontato con sgomento che una cosa così "non le era mai successa":Inoltre il dentista ha raccontato in trasmissione che non avrebbe voluto vaccinarsi:Ha concluso il suo intervento con parole accorate: "Non sono riuscito a suscitare l'audience che volevo, ero triste, demoralizzato e mi sono detto 'non sono bravo come attore, devo fare il vaccino perché devo lavorare'. E l'ho fatto perché lo Stato mi impone di farlo…".Il professionista biellese per la vicenda affronterà una denuncia per truffa.

